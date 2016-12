Mehr Einbrüche - Weniger Aufklärung

In Sachsen hat sich die Anzahl der Delikte in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Der Erzgebirgskreis liegt bei der Einbruchsquote landesweit aber im unteren Bereich.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 10.12.2016



Annaberg-Buchholz. In Deutschland steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche seit Jahren. Auch in Sachsen werden immer mehr Haushalte Ziel von Diebesbanden. Wurden 2006 im Freistaat 2227 Wohnungseinbrüche bei der Polizei registriert, werden es laut Prognose in diesem Jahr wohl mehr als die doppelte Anzahl sein. Das geht aus der Antwort des sächsischen Innenministers Markus Ulbig (CDU) auf eine kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Sebastian Wippel hervor.

Konkret bedeutet das, dass pro Tag in etwa elf Wohnungen in Sachsen eingebrochen wird. Im Erzgebirgskreis wird statistisch alle zwei Tage ein Einbruch registriert.

Neben der absoluten Zahl der Einbrüche steigt auch der sogenannte Stehlschaden seit Jahren. 2006 wurde bei Wohnungseinbrüchen in Sachsen Beute im Wert von rund 2,5 Millionen Euro gemacht. Zehn Jahre später liegt die Zahl von Januar bis September bei 6,2 Millionen und wird bis Jahresende wohl die 8-Millionen-Euro-Grenze überschreiten.

Bei den Schwerpunkten der Diebstähle hat sich das Bild nicht geändert. Einbruchshochburgen sind die Städte. Auf dem Land ist die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruches zu werden, deutlich geringer. Kamen in Leipzig 2015 auf 100.000 Einwohner etwa 260 Einbrüche waren es im Kreis Bautzen 37. Auch der Erzgebirgskreis lag mit 45 Einbrüchen landesweit im unteren Bereich. Diese Zahlen widersprechen der oft geäußerten Meinung, dass letztgenannte Kreise durch grenzüberschreitende Taten unter höheren Kriminalitätsraten leiden.

Beim Anteil ausländischer Straftäter sieht das schon etwas anders aus. Sachsenweit liegt der Wert bei etwas mehr als 22 Prozent. Im Erzgebirgskreis lag der Anteil ausländischer Straftäter 2016 nur unwesentlich höher (23,5 Prozent), genau so wie in Chemnitz (25,8). In Leipzig sind 23 Prozent der Einbrecher Ausländer. Den höchsten Anteil verzeichnet der Landkreis Görlitz. Dort gehen vier von zehn Wohnungseinbrüchen auf die Kappe von ausländischen Tätern. Auch der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegt mit 37,9 Prozent weit über dem Landesschnitt.

"Neben reisenden Tätergruppen gibt es professionelle heimische Täter ebenso wie Gelegenheitstäter aus dem benachbarten Ausland sowie hiesige Täter, für die reine Beschaffung das Motiv ist", sagt Jana Kindt, Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Mit der steigenden Zahl von Einbrüchen ist gleichzeitig die Zahl der aufgeklärten Delikte gesunken. Vor zehn Jahren lag die Aufklärungsquote in Sachsen noch bei 35,7 Prozent. In diesem Jahr liegt sie bislang bei 20,4 Prozent. Spitzenreiter in Sachsen ist der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, dort werden derzeit 37,1 Prozent aller Wohnungseinbrüche aufgeklärt. Die niedrigste Aufklärungsquote hat der Landkreis Leipzig mit 13 Prozent. Im Erzgebirgskreis wird jeder vierte Einbruchsdiebstahl aufgeklärt (25,7 Prozent).

Die gesunkenen Quoten hängen laut Kindt damit zusammen, dass es immer mehr professionell agierende Täter gibt, die wenig Spuren hinterlassen, schnell vorgehen und Dinge mitnehmen, die sich schwer zurückverfolgen lassen wie Bargeld oder Schmuck. "Die Bürgerinnen und Bürger können sicher sein, dass wir unsere Arbeit bestmöglichst tun", versichert die Polizeisprecherin. Dass die Aufklärung solcher Straftaten jedoch schwierig sei, zeige nicht zuletzt der bundesweite Durchschnitt von 15 Prozent aufgeklärter Fälle. In der Polizeidirektion Chemnitz liegt er laut Kindt bei mehr als 20 Prozent.

Am besten stehen die Chancen, wenn Täter auf frischer Tat gestellt werden können. "Lieber einmal mehr den Polizeinotruf wählen als einmal zu wenig, um uns augenscheinlich Verdächtiges mitzuteilen", rät Kindt.