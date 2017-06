Moderne Grabkultur: Unterm Vogelbeerbaum in die Ewigkeit

Der Cranzahler Friedhof wagt Neues. Ab Sommer können Urnen in einer Baumgrabanlage beigesetzt werden. Wie modern es auf dem Gottesacker zugeht, zeigt auch ein anderes Angebot.

Von Denise Märkisch

erschienen am 15.06.2017



Cranzahl. "Und wenn ich gestorb'n bi, ich wer'sch net derlabn, ... Do pflanzt of mei Grob fei enn Vugelbeerbaam." Auf dem Cranzahler Friedhof wird diese Strophe aus dem bekannten Volkslied bald Realität. Nur eben umgekehrt. Hier wurde erst ein Vogelbeerbaum gepflanzt, danach kommen die Gräber.

Doch von Anfang an. Der Cranzahler Friedhof in unmittelbarer Nähe der Kirche liegt idyllisch an einem Hang, der den Besuchern den Blick ins Dorf freigibt. 430 Gräber gibt es dort derzeit. Pro Jahr finden etwa 20 Bestattungen statt. Darunter sind etwa drei bis vier Urnenbestattungen. Doch auch so ein beschaulicher Friedhof auf einem Dorf muss mit der Zeit gehen, ist sich Daniel Heß, Friedhofsverwalter und -gärtner, sicher. Immerhin konkurriere man unter anderem mit Billiganbietern aus Tschechien. Aber auch nach Annaberg-Buchholz würden einige Cranzahler nach ihrem Tod "abwandern".

Also überlegte der 44-Jährige, wie der heimische Friedhof für die Menschen attraktiver werden kann. Da kam ihm die Idee mit dem Vogelbeerbaum. "Ein Kollege aus Plauen hat schon so eine Grabanlage und damit gute Erfahrungen gemacht." Zudem gehe der Trend zur Urnengemeinschaftsanlage. Von diesem Konzept ist er aber wenig überzeugt. Ihn stört zum Beispiel, dass die Angehörigen später nicht mehr genau ausmachen können, wo die Urne beigesetzt wurde. Das soll bei der Cranzahler Baumgrabanlage anders sein. Unter der Vogelbeere werden Findlinge platziert, auf denen Name, Geburts- und Sterbejahr stehen. Unter dem Stein liegt die Urne. Auch Blumen können vor dem Stein abgelegt werden, ähnlich wie bei einem klassischen Grab. Nur einen Grabstein wird es nicht geben, diese Funktion übernehmen die Findlinge und irgendwie auch der Vogelbeerbaum.

Bereits im Frühjahr wurde die Eberesche gepflanzt und die Grabanlage angelegt. Damit auch alles regelkonform vonstatten geht, musste die Friedhofssatzung geändert werden. Nach der öffentlicher Bekanntmachung könnte es noch in diesem Sommer die ersten Bestattungen unterm Vogelbeerbaum geben - wenn das neue Angebot auch angenommen wird. Daniel Heß macht sich da aber wenig Sorgen. Die Reaktionen seien bisher sehr positiv gewesen.

Dass der Friedhof in dem kleinen Ort ein bisschen aus der Reihe tanzt und offen für Neues ist, zeigt sich indes noch in einer anderen Sache. Er, also der Friedhof, besitzt - wie auch die Kirchgemeinde - eine eigene Facebookseite. Darauf werden aber nicht die neusten Verstorbenen und Beerdigungen gepostet. Vielmehr geht es Heß um Öffentlichkeitsarbeit, gerade auch beim Thema Friedhof. "Es ist wichtig, dass solche Dinge nach außen getragen werden." Neben der Vorstellung der neuen Baumgrabanlage finden sich darauf Fotos vom Gottesacker, Infos zur Wasserversorgung nach dem Winter, Telefonnummer und Co. Und auch wenn die Seite erst wenige "Gefällt mir"-Klicks eingeheimst hat, für Heß sind die sozialen Medien dennoch eine gute Möglichkeit, Informationen zu streuen und im Gespräch zu bleiben. Die Cranzahler Kirchgemeinde besitzt neben ihrem Facebook-Auftritt sogar einen Account bei Instagram, einem kostenlosen Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos. Kirche 2.0 in Cranzahl, mitten im Erzgebirge. www.facebook.com/friedhofcranzahl