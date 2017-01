Nahverkehr muss zweimal jährlich zum Rapport

Bus- und Bahnfahren soll bürgerfreundlicher werden. Ein Kreistagsausschuss will das künftig stärker im Blick behalten.

Von Andreas Luksch

erschienen am 01.02.2017



Annaberg-Buchholz. Im Erzgebirge soll es mit Bus- und Bahnfahren bald besser laufen: Schon nach den Sommerferien geht's los mit neuen Buslinien an den Wochenenden ab Schwarzenberg hinauf zum Fichtelberg und ins Greifensteingebiet. Zudem sollen die Buslinien 210 (Chemnitz-Oberwiesenthal) sowie 415 (Annaberg-Aue) im Zweistundentakt loslegen.

Doch der neue Nahverkehrsplan bis 2020 sieht noch mehr vor: Ab Fahrplanwechsel Dezember gehen sogenannte Plus-Busse zwischen Chemnitz-Marienberg, Chemnitz-Oberwiesenthal, Aue-Annaberg sowie Annaberg-Olbernhau in die Spur - zwischen 6 und 20 Uhr mindestens im Stundentakt. Die Busse sollen jünger als acht Jahre sein, ausgerüstet mit Niederflurtechnik und in gesonderter Optik daherkommen. Zudem ist geplant, den Stadtverkehr Schwarzenberg zu optimieren und mit den Zugverbindungen abzustimmen. Zwischen Aue und Chemnitz soll eine Schnellbuslinie via Autobahn installiert werden, die bis nach Schwarzenberg und Schneeberg erweitert werden soll.

Den bald in Fahrt kommenden Angeboten gingen viel Vorarbeit und Diskussion voraus - auch im Technischen Ausschuss des Kreistages. Dieser sah damit seine Arbeit aber nicht als bald beendet an, sondern will die Umsetzung der ehrgeizigen Projekte die nächsten Jahre kritisch begleiten. Am Montagabend wurde dafür ein bis ins Frühjahr 2019 reichender Arbeits- und Themenplan beschlossen. Zweimal im Jahr werden danach Nahverkehrs-Verantwortliche der Region zum Rapport gebeten. Beim ersten Termin am 8. Mai geht es um drei Punkte: Effekte des Fahrplanwechsels Dezember 2016, Stand der Ausbauarbeiten Chemnitzer Modell sowie Informationen zu den Fahrplanwechseln 2017. "Wir wollen auch Aktuelles diskutieren", sagte Mathias Frey, der für Straßen und Verkehr zuständige Abteilungsleiter.

Freie-Wähler-Fraktionschef Jürgen Förster legte für den Mai-Termin gleich nach. So wollte er gern eine Darstellung aller Anschlüsse am Busbahnhof/Bahnhof Schwarzenberg samt Vorlage der Fahrpläne. Eine ähnliche Übersicht zur Verknüpfung Bahn und Plus-Bus sollte auch von den Anschlüssen am Chemnitzer Hauptbahnhof vorgelegt werden. Ein entsprechender Änderungsantrag mit diesen und weiteren Punkten für die Treffen bis 2019 wurde angenommen. Lediglich bei der Kontrolle der gewünschten Werbeoffensive des Tourismusverbandes sowie der Anliegerorte der neuen Angebote kam Förster nicht durch. Landrat Frank Vogel (CDU) will die Werbung über eigene Kanäle forcieren. Auch Hubert Protzel (Die Linke) mahnte Themen an, die zur Sprache kommen sollten: behindertengerechter Ausbau von Haltestellen, ein Seniorenticket, moderne Beförderungstechnologien. Landrat Vogel versprach, die Nahverkehrsunternehmen einzuladen, um Infos aus erster Hand zu erhalten.