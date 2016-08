Oberwiesenthaler feiern bei Sommerwetter

Die rund 1000 Gäste des Marktplatzfestes haben sich mit der Veranstaltung zufrieden gezeigt. Einige sehen aber Nachholebedarf beim sonstigen Sommerangebot der Stadt.

Von Christine Bergmann

erschienen am 22.08.2016



Oberwiesenthal. Bunt und vielfältig, wie man es von einem Markt erwartet, so hat sich das Marktplatzfest in Oberwiesenthal am Wochenende präsentiert. Umrahmt von Buden waren die Plätze für das Publikum und die Gäste auf dem Areal fast vollständig gefüllt. "Es ist ein Fest von den Bürgern für die Bürger", formuliert es Oberwiesenthals Bürgermeister Mirko Ernst. Etwa 1000 Leute besuchten den Markt, Kommen und Gehen inklusive.

Mittendrin auf der Bühne gab es kaum Langeweile. Neben viel Musik unterschiedlichster Art gab es dort auch eine Modenschau und zwei Stücke der Theater AG der Eliteschule des Wintersportes. "Liebe verboten", hieß es da unter anderem. Weil die Großmutter der Familie sich mit ihren 65 Jahren erdreistete einen Mann kennen- und lieben zu lernen, gerät die gesamte Familie in Erklärungsnot, so die grobe Handlung des Stückes. Für traditionell entspannte Atmosphäre sorgte später das Bergmusikkorps "Frisch Glück" aus Frohnau.

Drei Handwerker halfen Besuchern, stabile Holzkisten zu bauen, die für die verschiedensten Zwecke genutzt werden können. "Das machen wir in jedem Jahr", sagte Zimmermeister Enrico Arenz, "Tischler Falk Haberecht und ich haben die Holzteile vorgefertigt, und Raumausstatter Andreas Schramm hat die Dekoration bereitgestellt." Material für 65 Kisten lagen am Samstag ab 10 Uhr parat - gegen 16 Uhr war alles verbaut. "Es hat total Spaß gemacht", sagte Lennox aus der Bergstadt. Er will später Legosteine in seine Kiste sortieren. Stella wahrscheinlich ihre Schmuckstücke.

"Das Fest ist angenehm und für Oberwiesenthal angemessen", meinte Besucherin Brigitte Brzuska aus Merseburg. "Es ist von jedem was dabei, die Preise sind in Ordnung, und es herrscht erzgebirgische Gemütlichkeit", sagte sie. Bürgermeister Ernst strebt mit der Veranstaltung auch an, eine Plattform für ehemalige Oberwiesenthaler zu schaffen. Das sei bisher vor allem am Freitagabend ganz gut gelungen, lautet seine Einschätzung. Sandra Kießbauer ist eine von ihnen. Die junge Frau lebt inzwischen in der Oberpfalz. Sie kennt das Marktplatzfest von früher und findet es super, vor allem für Kinder.

25 Blechkuchen und jede Menge Speckfettbrote haben die Mitglieder des Chorensembles Oberwiesenthal an den drei Tagen verkauft. "Es ist wie für viele andere auch für uns selbstverständlich, dass wir uns einbringen. Jeder tut das auf seine Weise", sagte Margit Wanicki vom Chor. Das sieht auch Manfred König so. Er zeigte an seinem Stand mehrere selbstgebaute Modellmotoren und ein Mini-Kraftwerk. "Das habe ich alles selbst konstruiert und gefertigt", sagt der Tüftler. Die Besucher staunten, die Motoren knatterten.

Dennoch habe die Stadt trotz Marktplatzfest noch Reserven, was die Sommerangebote betrifft, meint Anita Faßmann aus Oberwiesenthal. Vor allem Kinder und Jugendliche sollten die Stadtväter ihrer Meinung nach mehr im Blick haben. "Nicht jeder wandert gern", sagte sie.

Derweil spielte das Bergmusikkorps erneut auf. Das Wetter erlaubte es, auf 900 Meter über dem Meeresspiegel im Freien zu sitzen und den Sommer zu genießen.