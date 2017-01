Oh mein Gott: Skifahrer ärgern sich über defekte Himmelsleiter

Aufgrund einer kaputten Welle ist der Schlepplift seit mehr als einer Woche gesperrt. Nun bringt ein Shuttle die Wintersportler auf den Berg. Die Touristen sind genervt, und nicht nur die. Auch der Betreiber hat Frust. Immerhin sollte die Anlage längst modernisiert sein. Doch bis heute fehlt die Genehmigung.

Von Denise Märkisch

erschienen am 01.02.2017



Oberwiesenthal. Im Kurort am Fichtelberg tummeln sich derzeit die Touristen. Traditionell nutzen viele Familien aus Berlin und Brandenburg die Winterferien, um in Oberwiesenthal Ski zu fahren. Doch so traumhaft das Wetter für die Wintersportler aus nah und fern derzeit auch ist, der Frust sitzt tief. Grund: Seit dem 22. Januar ist der Schlepplift "Himmelsleiter" defekt - Getriebeschaden. Zunächst hatte Betreiber René Lötzsch noch gehofft, dass sich der Schaden schnell beheben lässt. Doch die Suche nach einem Ersatzteil für den in die Jahre gekommenen Lift blieb erfolglos. Am Ende musste eine neue Welle angefertigt werden. Das dies ausgerechnet eine holländische Firma übernahm, liegt laut Lötzsch an der Tatsache, dass diese Firma zusicherte, das Teil innerhalb weniger Tage herzustellen. "Ich habe bei vielen Firmen nachgefragt", erklärt René Lötzsch. Doch bei den meisten habe die Lieferzeit bei vier und mehr Wochen gelegen. Viel zu lang. Also ging der Auftrag in die Niederlande.

Währenddessen rollen im Skigebiet Busse. Sie sind seit dem Wochenende im Einsatz, um den ausgefallenen Himmelsleiter-Lift zu ersetzen. An der Gaststätte Waldeck sammeln die Busse die Skifahrer im Viertelstundentakt zu Dutzenden ein und bringen sie auf den Fichtelberg. Darunter waren in dieser Woche auch Jessica Meckies und Ralf Aßmann mit ihren beiden Kindern. Die Berliner kommen seit Jahren in den Winterferien nach Oberwiesenthal. "Es ist ein sehr schönes Skigebiet und nicht so weit von Berlin entfernt", sagen sie. Als sie feststellten, dass der Lift defekt ist, waren sie enttäuscht. Zwar sei das Angebot des Ersatzbusses gut, doch keine wirkliche Alternative. Zumal der Shuttle zu den Stoßzeiten auch ziemlich voll ist. Seit Jahren beobachtet die Familie, dass sich am Fichtelberg nur wenig tut. "Vieles wird auf Substanz gefahren", sagt Ralf Aßmann. Das sei sehr schade. Die Berliner überlegen bereits, ob sie in den kommenden Jahren wieder in die Region kommen. Eigentlich würden sie gern. Es sollte sich nur langsam mal wieder etwas tun. Als Alternative fährt die Familie bereits jetzt auch auf die tschechische Seite. "Der Keilberg ist ein Gewinn", sagen sie.

Doch nicht nur Übernachtungsgäste ärgern sich über den defekten Schlepplift. Auch Tobias Neubert aus Tannenberg wartete in dieser Woche auf den Bus statt auf den Lift. "Das ist schon nervig", so der Snowboarder. So sei alles viel aufwendiger. Und wenn dann auch noch wegen starken Windes andere Lifte ausfallen, wird es gleich ganz verrückt. Ein Wintersportler aus Mittweida bleibt dem Fichtelberg künftig erst einmal ganz fern. "Bis sich da oben etwas tut."

Lift-Betreiber René Lötzsch wünscht sich auch, dass so schnell wie möglich neue Lifte gebaut werden können. "Wir wollen ja investieren, aber wir dürfen nicht", sagt er mit Blick auf das seit Jahren laufende Genehmigungsverfahren für den geplanten neuen Lift an der Himmelsleiter. Auch aus Sicht von Bürgermeister Mirko Ernst können derartige Ausfälle nur mit dem Neubau von Liften minimiert werden. Doch bis dahin heißt es, mit dem leben und arbeiten, was man hat. "Trotz aller technischer Vorsorge, welche durch die FSB an ihren Anlagen betrieben wird, lassen sich solche Defekte nie vollständig ausschließen."

Der Geschäftsführer hoffte gestern, dass die neue Welle in den späten Abendstunden Oberwiesenthal erreicht. Sicher war dies allerdings noch nicht. Je nachdem, wann das Ersatzteil ankommt und wie schnell die Montage vonstattengeht, soll die Himmelsleiter morgen oder spätestens am Freitag wieder fahren. Wie teuer der Ausfall dem Unternehmen zu stehen kommt, konnte Lötzsch noch nicht beziffern. Doch schon allein die Anfertigung, der Transport und die Montage der Welle schlagen mit einer fünfstelligen Summe zu Buche.