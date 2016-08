Sehma: Spaziergänger finden Cannabis-Pflanzen

erschienen am 29.08.2016



Sehma. Spaziergänger haben am Fürstenweg in Sehma nahe einer Bahnbrücke mehrere Pflanzkübel entdeckt. Wie sich zeigte, handelt es sich um 36 gut 1,50 Meter große Cannabispflanzen. Nun ermittelt die Polizei wegen Verdachts des unerlaubten Drogenanbaus. (fp)