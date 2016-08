Stereoact: Vom Club in den Garten

Das DJ-Duo reist jedes Wochenende quer durch Deutschland, um in Diskotheken, bei Festivals und Events aufzulegen. Entspannung finden Sebastian Seidel und Rico Einenkel unter freiem Himmel. Und wer hätte es gedacht - sie haben sogar einen grünen Daumen.

Von Denise Märkisch

erschienen am 31.08.2016



Annaberg-Buchholz/Gornsdorf. Ein erfolgreicher DJ mit Megahit und Plattenvertrag passt auf den ersten Blick nicht in das Bild, das man von einem typischen Laubenpieper hat. Doch Sebastian Seidel alias DJ Rixx von Stereoact stört das nicht. Bereits vor dem großen Durchbruch mit "Die immer lacht" hatte er den Kleingarten in Annaberg-Buchholz. Und warum etwas aufgeben, was einem gefällt? Auch erfolgreiche DJs brauchen Entspannung, Ruhe, einen Ausgleich. Und genau das findet der 32-Jährige eben in seinem Schrebergarten.

2009 übernahm der Erzgebirger das kleine Stückchen Land. "Damals wohnte ich noch im Barbara-Uthmann-Ring", erklärt er den Wunsch nach einem kleinen Grundstück. Zunächst bedeutete der Garten aber Arbeit. "Meine Vorgängerin hat die Beete mit Flaschen abgesteckt." 6000 Flaschen buddelte Seidel aus und verstopfte damit höchst wahrscheinlich sämtliche Altglascontainer in der Region. Doch als gelernter Tischler - eine solide Ausbildung muss schließlich sein - bringt Sebastian Seidel auch das nötige handwerkliche Geschick mit, um Wege zu pflastern, die Laube zu modernisieren und sogar um Dinge anzupflanzen. "Ja, ich habe einen grünen Daumen", sagt der DJ und lächelt. Er koche sogar selbst Marmelade ein.

Doch die kleinen Sorgen eines Hobbygärtners machen auch vor einem Mitglied von Stereoact nicht Halt. "Mit den Kirschen habe ich kein Glück, da kommen immer die Vögel." Ist es aber nicht ein komisches Gefühl, am Wochenende der gefeierte Star zu sein und sich unter der Woche an die Regeln der Kleingärtner halten zu müssen? "Eigentlich nicht", sagt Seidel. Und schließlich wächst und gedeiht es auch prächtig auf den Beeten im DJ-Garten. Ein Drittel kleingärtnerische Nutzung ist hier auf jeden Fall erfüllt.

Mit Vorschriften muss sich Rico Einenkel alias DJ Ric in seinem Garten nicht rumschlagen. Die Entspannungsoase der Familie befindet sich direkt hinter dem Haus in Gornsdorf. Seit vier Jahren wohnen die Einenkels dort. "Am Anfang war hier nur Wiese." Mittlerweile gibt es vom Klettergerüst für die Kinder bis zum beheizbaren Badefass alles, was man zum Relaxen nach durchtanzten Nächten braucht. "Meine Frau dekoriert, ich bin für die baulichen Sachen zuständig", erzählt der Gornsdorfer. Und Rasenmähen sei genau das Richtige, um nach einem anstrengenden Wochenende wieder runterzukommen. Oder wie es Rico Einenkel ausdrückt: "Ein bisschen Gartenrammeln ist genau der richtige Ausgleich." Kommt es eigentlich vor, dass Fans am Sonntag am Gartenzaun stehen und ein Autogramm wollen? "Ja, das kommt schon mal vor, aber das ist in Ordnung, solange es nicht überhand nimmt." Immerhin gehören die freien Stunden seiner Frau und den Kindern. "Zuhause ist es immer noch am schönsten", sagt DJ Ric.

Doch nur im Garten chillen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, geht natürlich auch nicht. Neben den unzähligen Auftritten arbeiten Rico Einenkel und Sebastian Seidel derzeit schon wieder an einer neuen Single, bei der es sich aber nicht um eine Auskopplung aus dem Album "Tanzansage" handelt. Und: Diesmal können die Fans entscheiden. Zwei Lieder, zwei Hörproben - das Voting der Fans entscheidet, welches Lied veröffentlicht wird. Wie der Song heißt, wird noch nicht verraten. Nur soviel: "Wir gehen wieder zu unseren Wurzeln zurück." Klingt nach Schlager mit groovigem Klang. Im Oktober soll die Single erscheinen. Bis dahin gibt es in den Gärten von DJ Ric und Rixx sicher noch eine Menge zu tun. Das perfekte Kontrastprogramm zum Club.