Straße, Spiel, Turnhalle, Teich - Thum investiert 1,9 Millionen Euro

Der Haushalt der Bergstadt für dieses Jahr steht. Darin ist Geld für ein von vielen lang ersehntes Projekt enthalten. Und auch für die Jüngsten wird etwas getan. Gleichzeitig sinken die Schulden.

Von Michael Urbach

erschienen am 04.01.2017



Thum. Viele Thumer, Herolder und Jahnsbacher können in diesem Jahr von geplanten Investitionen profitieren. Die Stadt Thum nimmt dafür 2017 rund 1,9 Millionen Euro in die Hand. Das geht aus dem Haushaltsplan hervor, den die Räte in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen haben. Allein kann die Bergstadt diesen Betrag nicht stemmen, in der Summe sind je nach Projekt Fördermittel von bis zu 100 Prozent enthalten. Thum selber steuert insgesamt rund 400.000 Euro Eigenmittel bei.

Nicht abzusehen war noch vor einigen Monaten einer der größten Brocken bei den Investitionen: die Sanierung der Greifensteinstraße von der Färberstraße bis zum Abzweig Am Sand. Erst waren Absenkungen der Asphaltdecke aufgefallen, dann ein Loch. Kern des Problems ist der Regenwasserkanal unter der Straße, der stark geschädigt ist. Für den ersten Bauabschnitt bis zur Einmündung Am Sand plant die Stadt in der Summe 642.000 Euro für Kanal- und Straßendeckensanierung (Fördergeld: 350.000 Euro). Um Wasser geht es auch in der Gartenstraße. Unter dieser fließt der Thumbach, der für rund 455.000 Euro saniert werden soll. Weil es sich noch um Hochwasserschäden handelt, kann die Maßnahme komplett aus Fördermitteln bezahlt werden, sie belastet das Stadtsäckel nicht.

Gleiches gilt für den Mühlteich, dessen Neubau 480.000 Euro kosten dürfte. Während die Finanzierung des von vielen Einwohnern heiß ersehnten Projektes schon länger steht, lässt die endgültige formelle wasserrechtliche Genehmigung aus dem Landratsamt weiter auf sich warten. Doch problematisch dürfte es nicht mehr werden. Wie die Behörde auf Anfrage von "Freie Presse" mitteilte, laufen derzeit noch baufachliche Prüfungen. Abgeschlossen sein soll das aufwendige Plangenehmigungsverfahren im Januar oder Februar. "Wir gehen daher von einer Realisierung des Vorhabens im Verlauf des Jahres 2017 aus", sagte ein Sprecher.

Beginnen soll ebenfalls die energetische Sanierung der Turnhalle in der Wiesenstraße, die sich über zwei Jahre erstreckt. Für 2017 rechnet Thum mit 283.000 Euro. Damit sollen auch die Voraussetzungen für den perspektivischen Anbau einer weiteren Einfeldhalle geschaffen werden. Daneben sind noch eine Reihe kleinerer Vorhaben geplant. Kinder der Grundschule können bald auf neuen Stühlen und Tischen lernen (7000 Euro). "In Absprache mit der Schule ist nach und nach eine Neumöblierung der Zimmer vorgesehen", sagt Kämmerer Wetzel. Nach gut 20 Jahren sei der Verschleiß deutlich sichtbar.

Über weitere Spielmöglichkeiten dürfen sich Krippenkinder freuen: Die Knirpse in den Tagesstätten Bummi und Herolder Spatzen bekommen neue Außenspielgeräte (5500 Euro). Und der Spielplatz an der Thumer Kirche, der zum Ziel von Vandalen geworden war, wird neu ausgestattet (7000 Euro). Bei den Herolder Spatzen wird zudem weiter gebaut. Das fällt zwar nicht unter die Investitionen, jedoch sind 72.000 Euro für energetische Sanierung und den Brandschutz vorgesehen.

Bei den Ausgaben im Haushalt dominieren mit 3,4 Millionen Euro die Personalkosten, wobei mehr als die Hälfte auf die Kindertagesstätten entfällt. Allein durch neue Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst muss die Stadt in diesem Jahr rund 75.000 Euro mehr aufbringen. Mit 114.000 Euro zusätzlich gegenüber 2016 schlägt die erhöhte Kreisumlage zu Buche. Gleichzeitig bekommt Thum weniger Schlüsselzuweisungen vom Land, unter anderem weil die städtischen Steuereinnahmen gestiegen sind, erklärt Gunnar Wetzel.

Unabhängig davon lässt die Kommune die Hebesätze konstant: Die Grundsteuer A, die für Land- und Forstwirtschaftsbetriebe gilt, liegt bei 300 Prozent. 400 Prozent gelten für die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) sowie das Gewerbe.

Erfreulich ist, dass Thum weiter Schulden abbauen kann. Lastete zur Gebietsreform zum 1. Januar 1999 noch ein Berg von 6,7 Millionen Euro auf dem Ort, sind es zum 31. Dezember 2016 noch 1,7 Millionen gewesen - rund 200.000 Euro weniger als vor einem Jahr. Damit sinken die Pro-Kopf-Schulden im Jahresvergleich von 364 auf 318 Euro.