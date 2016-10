Umsatzsteuer: Kommunen tappen bei Neuregelung noch im Dunkeln

Werden Bürger bald stärker zur Kasse gebeten? Laut einer neuen Gesetzesregelung müssen Städte und Gemeinden erbrachte Leistungen künftig besteuern. Das könnte etwa höhere Gebühren für die Turnhallennutzung bedeuten. Doch Genaues weiß bisher noch niemand.

Von Denise Märkisch

erschienen am 19.10.2016



Jöhstadt. Olaf Oettel, Bürgermeister von Jöhstadt, nahm sich in der jüngsten Stadtratssitzung viel Zeit, um dem Gremium eine neue Gesetzeslage näherzubringen. Es geht um die Neuregelung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen. Die kommt früher oder später auf alle Städte und Gemeinden zu. Doch den Kommunen wird bei einer entsprechenden Erklärung eine Schonfrist bis Ende 2020 eingeräumt.

Worum geht es? Im Prinzip um einen Systemwechsel in der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Zwar sind Kommunen bereits jetzt in einigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig. Laut Sächsischem Städte- und Gemeindetag (SSG) bestand diese Steuerpflicht bisher aber nur für sogenannte Betriebe gewerblicher Art. Die Umsatzgrenze habe dabei bei 35.000 Euro gelegen. Beispiel: "Bauhöfe waren deshalb nur steuerpflichtig, wenn sie in diesem Umfang Leistungen gegenüber Dritten erbracht haben", erklärt SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck. Auch die Versorgung mit Strom und Wasser sei ein typisch steuerpflichtiger Bereich. Mit der Neuregelung werden diese Bereiche erweitert und Kommunen zunehmend wie Unternehmen besteuert, was wiederum einen Wettbewerbsnachteil privater Firmen ausgleicht.

Auf welche Bereiche sich das Ganze am Ende genau auswirken wird, ist noch unklar. Auch der SSG kann dazu "keine pauschale Aussage" machen. Im Bereich hoheitlicher Leistungen - dazu zählen unter anderem Meldewesen, Personenstandswesen und Kfz-Zulassungen - könne die Steuerpflicht aber eher vermieden werden als bei rein privatrechtlicher Leistungserbringung. Zudem beziehe sich die Steuerpflicht in der Regel nur auf Leistungen, für die auch Geld verlangt wird.

Auswirkungen werden aber unter anderem bei der Vermietung von Räumlichkeiten wie Turnhallen oder bei der Benutzung öffentlicher Einrichtungen wie Freibäder erwartet. Auch Olaf Oettel führte Turnhallen als Beispiel an. Werden diese für den Schulsport genutzt, sei dies steuerfrei. Wenn allerdings ab Nachmittag Vereine die Halle nutzen, sehe das anders aus. Um Mindereinnahmen zu vermeiden, werden die Kommunen aller Voraussicht nach die abzuführende Umsatzsteuer auf ihre Entgelte aufschlagen. Das wiederum führt zu einer Verteuerung der Leistungen. Diesen Automatismus sieht Mischa Woitscheck vom SSG zwar nicht. Unter anderem könnten die Kommunen ihre Entgelte einfach beibehalten und die Umsatzsteuer aus ihnen abführen. Zudem sei mit der Umsatzsteuerpflicht auch das Recht zum Vorsteuerabzug gekoppelt. Dieser Vorteil bringe aber aufgrund des hohen Personalaufwandes nur bei großen Investitionen einen Nutzen.

Unterm Strich sehen die Kommunen wie auch der SSG die Neuregelung skeptisch. Erwartet wird vor allem eine spürbare Mehrbelastung der Verwaltungen, die unter anderem auch mit der Schulung der Mitarbeiter, Anpassung der Software etc. einhergehen wird. Profiteure sind "neben dem Fiskus gegebenenfalls die Steuerberater, für die sich hier ein neues, sehr großes Betätigungsfeld auftut", sagt Woitscheck. Für die Kommunen und am Ende auch die Verbraucher überwiegen hingegen die Nachteile.

Wie weiter? Das Gesetz existiert, ein Zurück wird es wohl nicht geben. Doch die Kommunen haben noch die Möglichkeit, bis 31. Dezember 2020 nach den alten Regeln zu verfahren. Dafür müssen sie bis Ende dieses Jahres eine sogenannte Optionserklärung beim Finanzamt abgeben. Diese ist jederzeit widerrufbar. Doch da niemand so genau weiß, wie sich die Umsatzsteuerpflicht in der Praxis tatsächlich auswirken wird und es an entsprechenden Erläuterungen noch mangelt, warten die hiesigen Städte und Gemeinden lieber ab. Ehrenfriedersdorf hat bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst. Gleiches gilt für Scheibenberg. Und auch in Jöhstadt herrscht Skepsis.