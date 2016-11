"Verrückte Truppe" pflegt Erbe ihres Stadtteils

"Freie Presse" und die Annaberger Backwaren vergeben Dankesstollen. Heute an: Die Buchholzer Pfad-Finder.

Von Ariane Grund

erschienen am 26.11.2016



Buchholz. Kathleen Voigt hatte eine tolle Idee: Die Jungs von den Pfad-Findern Buchholz sollten ihrer Meinung nach einen Dankesstollen verdient haben. Den ersten, der innerhalb der seit über 20 Jahren laufenden Aktion zwischen der "Freien Presse" und den Annaberger Backwaren in diesem Advent vergeben wurde. Am Donnerstagabend wurden die Männer der Gemeinschaft überrascht. Als sie ihre Wichtelbude für den Buchholzer Weihnachtsmarkt einrichteten und schmückten, mussten sie in ihrer Arbeit kurz innehalten. Gleich zwei Stollen hatte Martina Hübner, Geschäftsführerin der Annaberger Backwaren, mit auf den Buchholzer Kirchplatz gebracht. 16 Männer und zwei Frauen erhielten aus ihren Händen die ersten Dankesstollen der Saison.

"Die Pfad-Finder sind einfach eine schöne Gemeinschaft, die Freude daran hat, etwas auf den Weg zu bringen, in Buchholz etwas zu bewegen", sagt Kathleen Voigt. Sie ist am Donnerstag die einzige, die um die Überraschung weiß. Und sie hat dicht gehalten. Während die Männer ringsum Bänke und Tische schleppen, Reisig anbringen und die Dekobäumchen an die Fassade der Bude nageln, haben sie kaum eine Blick dafür, was ringsum geschieht. Kurze Anweisungen und lustige Sprüche fliegen durch die Luft, jeder packt mit an, jeder weiß, was zu tun ist.

Seit drei Jahren trifft sich die Gemeinschaft Gleichgesinnter immer donnerstags. Inzwischen sind es 15 bis 16 Männer im Alter zwischen 18 bis 65 Jahren. Jens Lötzsch nennt sie liebevoll "eine Handvoll Verrückter" und schließt sich gern ein. "Wir sind kein Verein und keine Initiative. Wir sind eben Verrückte mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Unsere Truppe, die sich sonst so nicht gefunden hätte, eint der Wille, für den Stadtteil Buchholz etwas zu bewegen, etwas Nachhaltiges zu schaffen", sagt Jens Lötzsch und versucht damit, das Engagement der Pfad-Finder in Worte zu fassen.

Im Mittelpunkt steht die Wiederbeschaffung, Pflege und Rekonstruktion des kulturhistorischen Erbes im Stadtteil Buchholz. In den zurückliegenden Jahren wurde unter anderem das seit Jahren verwahrloste Viermetzdenkmal am Schillerplatz wieder attraktiv in Szene gesetzt und es gab eine Reihe von Säuberungs- sowie Grünschnittaktionen im Stadtteil.

Größtes Vorhaben in diesem Jahr war die Sanierung des Krötenbrunnens, in dessen Rekonstruktion weit mehr als 1000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit flossen. Bei der aktuell laufenden Sanierung des Waldschlösschenparkes legten die Pfad-Finder kürzlich Hand an: Bei zwei Sägeeinsätzen erfolgte der Freischnitt des Hanges neben der Brücke sowie die Beräumung am Hang zum Hotel. Eine jüngst ins Leben gerufene Aktion läuft noch: Bis zum vierten Advent können Kinder ihren Wunschzettel an den Weihnachtsmann direkt in dessen Briefkasten im Buchholzer Wald an der "Alten Thiele" einwerfen. Dafür gibt's dann auch an Ort und Stelle eine kleine Überraschung.

Und überrascht waren auch die Pfad-Finder. Noch vor dem ersten Advent haben sie im Briefkasten bereits mehr als 50 Wunschzettel gefunden, nun muss der Weihnachtsmann den roten Kasten täglich leeren. Die kleinen Briefeschreiber kommen nicht nur aus Buchholz, sondern auch aus Ehrenfriedersdorf, Oberwiesenthal, Tannenberg und Schlettau. Die Wichtelbude der Pfad-Finder öffnet übrigens zum Buchholzer Weihnachtsmarkt heute 14.30 Uhr.

Für den Anschnitt der Dankestollen blieb am Donnerstagabend indes keine Zeit. Die Stollen müssen bis zur Weihnachtsfeier der Pfad-Finder am 23. Dezember warten.

"Freie Presse" und die Annaberger Backwaren würdigen bei ihrer Dankesstollen-Aktion wieder Menschen, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen. Wer jemanden für einen Dankesstollen im Advent vorschlagen möchte, kann sich unter Ruf 03733 141 13142 oder per E-Mail an red.annaberg@freiepresse.de an die "Freie Presse" wenden.