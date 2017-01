Viel-Skifahrer wünscht zwischen Fichtel- und Keilberg Verbindung

Für Wolfgang Mank sind die Hänge auf dem Dach Sachsens eine zweite Heimat. Auf ihnen ist er fast täglich unterwegs, fühlt sich dort pudelwohl. Aber genau deshalb hat er auch große Bedenken.

Von Thomas Schmidt

erschienen am 06.01.2017



Oberwiesenthal. 1957 Liftfahrten an 88 Tagen im vorigen Winter, gar 2200 an 108 Tagen im Winter davor und in der laufenden Saison bereits wieder 31-mal in Oberwiesenthal: Wolfgang Mank lässt nahezu keinen Tag aus, wenn das Alpinskifahren am Fichtelberg möglich ist. Dabei ist er im Flachland groß geworden. Der 63-Jährige kommt aus Haldensleben, ist 1978 wegen der Liebe ins Erzgebirge gezogen und hat hier das Skifahren gelernt. Seit der ehemalige Hauptbuchhalter nicht mehr im Berufsleben steht, zieht es ihn magisch auf die Pisten. Doch inzwischen macht er sich Sorgen.

"Jetzt in der Weihnachtszeit habe ich einen Berliner getroffen, dem ich seit vielen Jahren begegne. Und der hat gesagt: In Oberwiesenthal fühle ich mich, als ob die Zeit stehen geblieben wäre", zitiert Mank sein Erlebnis. Die Worte treffen genau das, was auch ihn bewegt. Notwendige Investitionen sind seit Ewigkeiten ausgeblieben - dagegen schießen im Tschechischen am Keil- und am Plessberg moderne Skilifte wie Pilze aus dem Boden. Ein Krümelkacker will Wolfgang Mank nicht sein, im Gegenteil. Er hat nicht mal einen grenzüberschreitenden Jahrespass, sondern nur einen für die deutsche Seite. "Nirgendwo auf der Welt fahre ich so preiswert Ski", sagt er zur Begründung. Für seine Rentnersaisonkarte zahlt er 173 Euro, die würde im schweizerischen Zermatt gerade mal für zwei Tage reichen.

Doch zur Schweiz will Mank keine Vergleiche ziehen. "Ich wäre ja schon zufrieden, wenn es eine vernünftige Verbindung der Skigebiete auf tschechischer und deutscher Seite geben würde. Ski ab, in den Bus steigen, drüben aussteigen und Ski wieder ran, ist keine Lösung. Wenn sich ganze Alpentäler überbrücken lassen, muss dies doch auch bei zwei Erzgebirgsbergen möglich sein", sinniert er. Natürlich sind ihm die Querelen mit den Naturschützern und denen in der Stadt am Fichtelberg nicht entgangen. Nachvollziehen kann er sie nicht. "Die Drosseln brüten doch nicht auf Liftpfeilern und Schwarzstörche nisten nicht im größten Sturm. Außerdem muss unsere Staatsregierung mal ein Machtwort reden, da uns seit Jahren die Felle davon zu schwimmen drohen. Mittlerweile sind die Lifte am Keilberg moderner und inzwischen werden auf böhmischer Seite auch viele Unterkünfte gebaut", beobachtet er.

Wolfgang Mank macht seit geraumer Zeit einige Probleme am Fichtelberg aus. Zu enge Pisten im oberen Teil, zu viele Skischulen, zu viele Wettkämpfe, zu wenig geübte Skifahrer. "Berliner Wochen sind die schlimmsten", sagt Mank und meint die Winterferienzeit der Hauptstädter und Brandenburger. "Natürlich hat jeder das Recht, auf dem Hang zu sein. Aber nicht jeder darf einen Teil für sich beanspruchen. Es ist kompliziert genug, manchmal um Gruppen, Stehende, Sitzende und abgesperrte Teile drumrum zu fahren."

Von einer Piste Richtung Tellerhäuser oder einer Pistenverlängerung nach Neudorf wagt Mank gar nicht zu träumen. Einen Ausbau der Himmelsleiter wünscht er sich aber schon. "Das würde auch die Saison verlängern helfen, weil diese Trasse ähnlich wie die am Keilberg geschützt liegt", ist sich der Vielfahrer aus Buchholz sicher. Er lobt, dass jeden früh die Hänge 1 a präpariert sind. Wenigstens diesbezüglich sei das Gebiet am Fichtelberg konkurrenzfähig. "Ich halte es aber für unbedingt nötig, dass in die Liftanlagen investiert wird. Sonst wird der Fichtelberg abgehängt", betont Wolfgang Mank.

Dies hofft er aber nicht. Deshalb steht er diese Saison bei jedem Wetter 9 Uhr am Lift, fährt dann drei Stunden nonstop, schafft dabei rund zwei Dutzend Fahrten unter der Seilbahntrasse. Dann dreht er Richtung Buchholz ab, denkt im Auto über das Erlebte nach. Darüber, dass die Kasse für die Saisontickets nicht pünktlich geöffnet war, darüber, dass das Personal nicht wusste, wo der Toilettenschlüssel ist, darüber, dass eine Komplettkarte verkauft wurde, obwohl der Vierersessel stillstand. "Doch das sind Kleinigkeiten, die mal passieren können", legt Wolfgang Mank diese Dinge nicht auf die Goldwaage. Viel mehr beschäftigt ihn - wie die Betreiber und andere Gäste auch - das globale Thema: "Warum sind wir Deutschen nur so dumm, dass wir uns die Gäste abspenstig machen lassen?"