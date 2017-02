Vom "Hackstüb'l" zum "Backstüb'l"

Sandra Oeser aus Annaberg-Buchholz kreiert Tortenkunstwerke. Ihr großes Hobby möchte sie zum Beruf machen.

Von Georg Dostmann

erschienen am 03.02.2017



Annaberg-Buchholz. Der Traum vom eigenen Laden begann mit der Hochzeitstorte für ihre Eltern. Eine professionelle Torte von einem Konditor war für Sandra Oeser zu teuer, also übernahm sie im Mai 2016 selbst diesen Job. Zunächst testete die Annaberg-Buchholzerin vier Versuche lang, um schließlich das gewünschte Ergebnis zu erzielen. "Erst mit der fünften Torte war ich am Ende zufrieden", sagt sie.

So passierte es der 27-Jährigen am Anfang öfters, dass die Konsistenz der Creme zu weich war und die Torte deshalb wieder zusammenfiel. Enthielt die Süßspeise hingegen zu viel Schokolade, wurde sie wieder zu hart. "Dann war die Torte auch zu süß und hat nicht mehr geschmeckt", berichtet Sandra Oeser. Probleme bereitete ihr auch die Zuckermasse, die oft eingerissen ist oder Wellen geschlagen hat. Doch das Ergebnis des fünften Versuchs, der allein sechs Stunden akribische Arbeit benötigte, konnte sich sehen lassen: eine dreistöckige Torte mit Vanillecremefüllung, dekoriert mit Blüten aus Zuckermasse und frischen Erdbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren.

Bereits seit ihrer frühesten Kindheit backt und kocht Sandra Oeser aus Leidenschaft. Zum Teil brachte ihr dieses Handwerk noch ihre Mutter bei, doch vieles hat sich die 27-Jährige selbst angeeignet, so zum Beispiel das Kreieren von Torten. "Ich könnte den ganzen Tag backen. Dabei kann ich sehr gut entspannen", sagt sie. Pro Torte fallen für Sandra Oeser Lebensmittelkosten zwischen 30 und 40 Euro an. Anschließend benötigt sie zwei bis sechs Stunden für die Zubereitung. "Am aufwendigsten finde ich die Dekorationen, wie zum Beispiel die Blüten", erzählt sie.

Mit der Hochzeitstorte war Sandra Oeser auf den Geschmack gekommen. Als nächstes schuf die Annabergerin eine Monstertorte für ihren Sohn Dario zum Abschlussfest der dritten Klasse. Bilder davon stellte sie ins Internet. Freunde und Bekannte wurden daraufhin aufmerksam, sodass sie anschließend begann, die ersten Torten für ihre Freunde herzustellen.

Erst im Januar startete Sandra Oeser schließlich ihre eigene Facebookseite namens "Backstüb'l" in Anlehnung an das Tattoostudio "Hackstüb'l", in dem sie seit einem halben Jahr arbeitet. "Ich bekomme seitdem täglich mehrere Anfragen und die Seite besitzt mittlerweile auch über 370 "Gefällt mir"-Angaben", sagt sie. Allein für den diesjährigen Schulanfang hat sie über 30 Anfragen und musste aufgrund des Ansturms einigen Interessenten bereits absagen.

Derzeit backt Sandra Oeser ihre Torten, von denen sie bislang etwa 20 Stück angefertigt hat, noch aus-schließlich für Freunde und Familie. Doch aufgrund der Nachfrage plant sie, bis zum Sommer ein Gewerbe anzumelden und das Ganze auch hauptberuflich zu betreiben. "Mein Wunsch ist es, in Zukunft einen ei-genen Laden zu eröffnen", erzählt Sandra Oeser. Ihr gefällt es, wenn sie mit ihren Torten anderen eine Freude machen kann. Außerdem bleiben immer Reste übrig, wie zum Beispiel Creme, Teig und Zuckermasse. "Die dürfen dann immer mein Freund und mein Sohn essen", berichtet sie und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Ich esse selbst weniger gern Süßes und damit auch eher selten Torten. Doch mein Freund hat schon fünf Kilogramm zugenommen, seitdem ich Torten backe."