Zeitung für Sportnachwuchs kein Neuland

Mit ungewöhnlichem Unterrichtsmaterial arbeiten derzeit Schüler in Oberwiesenthal: der "Freien Presse". Erste Erfahrungen mit dem Medium haben einige von ihnen aber durchaus schon gesammelt.

Von Antje Flath

erschienen am 08.12.2016



Oberwiesenthal. Die Klasse 8 S der Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal - einer Außenstelle des Landkreisgymnasiums Sankt Annen - ist keine gewöhnliche Schulklasse. Da sie ausschließlich aus jungen Nachwuchssportlern besteht, ist die Klasse insbesondere in der Wintersaison kaum einmal komplett im Unterricht. Wettkämpfe, Trainingslager, Lehrgänge - die Schülerinnen und Schüler sind viel unterwegs. Ein Beweggrund mehr für Deutschlehrerin Gabriele Silabetzschky-Vogel, sich beim Projekt "Zeitung im Unterricht" nicht für die klassische Papiervariante, sondern für die moderne Version der Tageszeitung auf dem Tablet zu bewerben. Mit Erfolg.

Das Projekt "Zeitung im Unterricht" - kurz Zimu genannt - findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Dabei kommt die "Freie Presse" jeweils einen Monat lang kostenlos direkt in die Schule - meist in Papierform, teilweise aber eben auch auf Tablets. So werden die Jugendlichen mit der Möglichkeit vertraut gemacht, die "Freie Presse" auch unterwegs lesen zu können. Gesponsert und unterstützt wird das medienpädagogische Projekt von Energieversorger Envia M und von der Komsa AG.

Gänzliches Neuland ist die Zeitung für viele der Oberwiesenthaler Schüler unterdessen nicht. Denn er eine oder andere ist im Verlauf seiner noch jungen sportlichen Karriere durchaus schon interviewt worden. Und so stieß die Stilform des Interviews bei den jungen Leute auch auf besonderes Interesse. Ihre erste Herausforderung: ein fiktives Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrer erneuten Kandidatur für den Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr. Und dazu fielen den Oberwiesenthalern viele Fragen ein: Angefangen von der derzeitigen Flüchtlingspolitik und wie es damit weitergeht, über das angespannte Verhältnis zur Türkei beziehungsweise zu Russland bis hin zum Platz der Bundesrepublik in der Nato und innerhalb des Friedensprozesses in Europa. Ebenso interessiert die Jugendlichen aber auch, wie sie als Bundeskanzlerin Deutschland weiter voran bringen und was sie für die Bürgerinnen und Bürger tun will.

Nach der Theorie und einer Unterrichtsstunde mit Redakteurin Antje Flath wurde dann die nächste Herausforderung vorbereitet. Und die ist durchaus ganz praktischer Natur. Denn die Achtklässler wollen sich Interviewpartner in ihrer unmittelbaren Umgebung suchen: die große Schwester, die mit ihrem Freund zu den Olympischen Jugendspielen in Norwegen war; die neue Trainerin aus Österreich; Nordisch Kombinierer Eric Frenzel als einen der erfolgreichsten Absolventen der Schule oder eben auch den Mitschüler, der mit Videos aus Haus und Garten durchaus erfolgreich im Netz unterwegs ist. Bis zum 21. Dezember bleibt nun noch Zeit, die jeweiligen Gesprächspartner auszufragen, alles aufs Papier und in die richtige Form zu bringen. Und vielleicht, hoffen die Jugendlichen, wird ja dann das eine oder andere Gespräch in der hauseigenen Schülerzeitung gedruckt. www.freiepresse.de/ZimU