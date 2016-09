Zwei Autos brennen in Cranzahl komplett aus

erschienen am 12.09.2016



Cranzahl. Zwei Autos haben in der Nacht zum Montag in Cranzahl Feuer gefangen und sind vollständig ausgebrannt. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung Talsperrenstraße/Karlsbaderstraße. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Ein Pkw soll bereits in Flammen gestanden haben, als die Kameraden der Feuerwehr eintrafen. Durch die Hitzeeinwirkung soll das daneben stehende Auto ebenfalls in Brand geraten sein. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer unter Atemschutz mit Löschschaum.

Ob es sich bei dem Vorfall um Brandstiftung handelt, ermittelt nun die Polizei. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (fp)