Zwei Autos in Cranzahl brennen komplett aus

Schon wieder standen im Altkreis Annaberg Fahrzeuge in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Schaden geht in die Zehntausende. Gibt es einen Zusammenhang zu den Vorfällen in Buchholz?

Von Denise Märkisch

erschienen am 13.09.2016



Cranzahl. Werner T.* versteht die Welt nicht mehr. Er steht neben seinem BMW. Der Parkplatz ist mit Polizeiband abgesperrt. In der Nacht zu gestern haben an dieser Stelle zwei Autos gebrannt, der BMW von Herrn T. und der Hyundai seiner Nachbarn. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Auf der R√ľckbank des BMW liegen nun nur noch die √úberreste eines Stra√üenatlas. Alles andere im Innenraum seines geliebten Fahrzeugs ist verkohlt, die Flammen haben ganze Arbeit geleistet. "Ich habe ihn gehegt und gepflegt." Erst in diesem Monat habe er die letzte Rate f√ľr den Kauf √ľberwiesen. Genutzt wurde der BMW nur zu besonderen Anl√§ssen, um zum Beispiel in den Urlaub zu fahren. Ein Liebhaber-Auto, in das Werner T. viel Zeit und Geld investiert hat. Nun ist er Schrott.

"Wir sind erst am Sonntag aus dem Urlaub zur√ľckgekommen", erz√§hlt der Mittsechziger. Gestern wollte er in die Autowaschanlage fahren und danach sollte das gute St√ľck wieder in die Garage nach B√§renstein gebracht werden. Nur diese eine Nacht stand das Auto auf dem kleinen Stellplatz in der N√§he der Kreuzung Karlsbader Stra√üe/Talsperrenstra√üe in Cranzahl. Seit 15 Jahren wird dieser von ihm und seiner Frau sowie von den Nachbarn genutzt. Passiert ist bisher noch nie etwas. Bis zu dieser Nacht.

Es war kurz nach Mitternacht, als die Autos lichterloh brannten. "Gegen halb eins klingelte die Nachbarin und sagte, dass unsere Autos brennen." Die Betroffenen rannten sofort auf die Stra√üe. Die Feuerwehr war da schon vor Ort. Drei Trupps mit Atemschutz versuchten die Flammen mit Schaum zu l√∂schen. Im Einsatz waren insgesamt knapp 60 Feuerwehrm√§nner und -frauen der Ortswehren aus Sehma, Cranzahl, Neudorf und Kretscham sowie die Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz. Laut offiziellen Angaben der Polizei gehen die Beamten nach ersten Ermittlungen davon aus, dass zun√§chst nur der Hyundai brannte und die Flammen sp√§ter auf den BMW √ľbergriffen. Werner T. wiederum habe sp√§ter von den Experten erfahren, dass es auch m√∂glich sei, dass beide Fahrzeuge gezielt angez√ľndet wurden. So oder so, der entstandene Sachschaden geht in die Zehntausende. "Ich verstehe nicht, warum jemand so etwas tut", sagt Nachbarin Hilde K.* Ihr Sohn habe in der Nacht einen Knall geh√∂rt. Als er aus dem Fenster schaute, entdeckte er die bereits brennenden Autos. "Zum Gl√ľck wurde niemand verletzt. Ein Auto kann man ersetzen."

Erst vor zwei Wochen hatten Unbekannte in Buchholz Gartenh√§uschen und Autos in Brand gesetzt. Seit Jahren kommt es in dem Stadtteil immer wieder zu Brandstiftungen. Ob der Feuerteufel nun auch sein Unwesen in Cranzahl treibt, ist laut Polizei unklar. "M√∂gliche Zusammenh√§nge werden im Rahmen der Ermittlungen gepr√ľft", sagte gestern ein Sprecher auf Nachfrage. Zudem werden Zeugen gesucht, die Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die mit dem Brand der Autos in Cranzahl in Verbindung stehen k√∂nnten. (mit jeuh)

* Namen von der Redaktion geändert.