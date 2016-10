Abzocke am Telefon: Senior fällt nicht auf miese Masche rein

erschienen am 20.10.2016



Aue. Betrüger haben am Mittwochmittag versucht, über ein Telefonat an das Geld eines 64-Jährigen aus Aue zu kommen. Die Polizei erklärte, dass der Mann einen Anruf von einer unbekannten Frau bekam. Sie habe angegeben, bei der Staatsanwaltschaft Berlin tätig zu sein. Die Anruferin teilte dem Senior mit, dass gegen ihn ermittelt würde und sein Konto gesperrt werden müsse. Zudem wurde ihm ein Aktenzeichen zu den vermeintlichen Ermittlungen und eine Telefonnummer mitgeteilt, unter der ihn eine Staatsanwältin kontaktieren würde. Etwas später klingelte das Telefon erneut. Am anderen Ende der Leitung war die im vorangegangenen Gespräch angekündigte Staatsanwältin. Sie erklärte dem Mann, dass er mehr als 35.000 Euro gewonnen, dafür aber Steuern zu zahlen hätte, und das Konto bis zur Klärung des Sachverhalts gesperrt würde. Um die Sperrung zu verhindern, wurde dem 64-Jährigen angeboten, 1400 Euro an die Western Union einzuzahlen. Die Transaktionsnummer sollte er telefonisch mitteilen. Doch dazu kam es nicht.

Ein Anruf bei der echten Staatsanwaltschaft in Berlin brachte den versuchten Betrug ans Licht. Der 64-Jährige erstattete Anzeige. Die Polizei rät dringend, derartige Gespräche sofort zu beenden. Niemals sollte auf Geldforderungen am Telefon eingegangen werden. (fp)