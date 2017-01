Aue: Auto in Brand geraten

erschienen am 23.01.2017



Aue. Wegen eines Autobrands ist die Feuerwehr Aue am Montag in die Schlemaer Straße ausgerückt. Beim Starten war der Renault in Brand geraten. Es wurde noch versucht. mit Schnee zu löschen bis die Feuerwehr eintraf. Aber der Motorraum des Fahrzeuges wurde dennoch stark beschädigt. (nikm)