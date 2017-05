Aue: Bauarbeiter in Grube gestürzt

erschienen am 08.05.2017



Aue. Am Montagmittag ist ein Mann bei Bauarbeiten im alten Besteckwarenwerk an der Marie-Müller-Straße in Aue in eine etwa zwei Meter tiefe Grube gestürzt.

Nach ersten Informationen legten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aue den verletzten Bauarbeiter zur Bergung aus der Grube zunächst auf ein Spineboard, um die Wirbelsäule und den Rücken zu schützen. Anschließend wurde er mit Hilfe einer Schleifkorbtrage aus der Grube befreit. Wie schwer die Verletzungen des Mannes sind, kann derzeit noch nicht gesagt werden. (fp)