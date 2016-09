Aue: Golf kracht gegen Laterne

erschienen am 07.09.2016



Aue. Schwerer Unfall auf der B 101 in Aue: Ein Golf ist am Dienstagabend nach einer Kurve von der Schwarzenberger Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen eine Laterne. Die beiden Insassen kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Aue sicherte die Unfallstelle und zerlegte den umgefahrenen Lichtmast. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (fp)