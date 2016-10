Autodieb sitzt in Haft

erschienen am 07.10.2016



Aue. Die Polizei hat einen 40-jährigen Dieb dingfest gemacht, der im Juni in Lößnitz einen Kleintransporter, Bargeld und Bekleidung in Aue stahl und mit dem Auto mehr als 2000 Kilometer zurücklegte, ehe er bei einer Kontrolle der Bundespolizei gestoppt und vorläufig festgenommen wurde. Der Mann hatte bei dem Diebstahl in Aue seine Turnschuhe zurückgelassen. Durch DNA-Spuren in den Schuhen konnte die Polizei die Tat dem 40-Jährigen zuordnen. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera konnte zudem ermittelt werden, dass der Mann nicht nur mit dem Kleintransporter ohne Fahrerlaubnis fuhr, sondern offenbar bereits im Mai mit einem in Obergurig (Landkreis Bautzen) gestohlenen Peugeot 106 unterwegs war. Überdies steht der Mann im Verdacht, mit dem gestohlenen Peugeot im Mai in Dittersdorf bei Chemnitz auf Zeugen zugefahren zu sein, die ihn offenbar überraschten, als er in abgestellte Fahrzeuge hineinschaute.

Der Mann sitzt inzwischen in U-Haft. Ihn erwartet eine Anklage wegen Diebstahls im besonders schweren Fall, Betrugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung, weil er bei seiner Festnahme zwei Bundespolizisten beschimpft hatte. (fp)