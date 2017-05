Bad Schlema: Auto kollidiert mit Laster

erschienen am 11.05.2017



Bad Schlema. Ein Ford ist am Donnerstagnachmittag in Bad Schlema mit einem Laster kollidiert. Ersten Angaben zufolge fuhr der Ford auf der B 196 in Richtung Schneeberg unterhalb der Kreuzung B 196/Hauptstraße an einer Engstelle beim Spurwechsel in den Laster. Verletzt wurde niemand. Nachfolgende Autos konnten auf die anderen Spuren ausweichen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. (fp)