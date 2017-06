Biker stirbt bei Unfall auf B169 bei Stützengrün

erschienen am 07.06.2017



Stützengrün/Schneeberg. Ein Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 169 zwischen Schneeberg und Stützengrün ums Leben gekommen. Laut Polizei stieß ein 47-jähriger VW-Fahrer gegen 6.15 Uhr im Ortsteil Hundshübel beim Abbiegen nach links in die Torfstraße mit der entgegenkommenden Suzuki zusammen. Der 51-jährige Biker erlitt bei der Karambolage so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf; die B 169 war stundenlang gesperrt. Seit etwa 10.30 Uhr rollt der Verkehr wieder.

Erst am Dienstag war ein Biker bei einem Unfall in Jöhstadt ums Leben gekommen. Am Samstag starb ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der S258 zwischen Stollberg und Zwönitz. (juef/fp)