Eibenstock: 56-Jähriger nach Messerangriff festgenommen

erschienen am 24.04.2017



Eibenstock. Ein 56-Jähriger ist am Sonntagabend daran gehindert worden, mit einem Messer auf einen 26-Jährigen vor einer Eibenstocker Gaststätte einzustechen. Nach Angaben der Polizei überwältigten der 26-Jährige und ein 38-jähriger Zeuge den Angreifer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Zuvor soll es eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern deutscher Herkunft in der Gaststätte an der Schulstraße gegeben haben. Der 56-Jährige verschwand zunächst, tauchte wenig später mit einem Messer in der Hand wieder auf und rannte damit auf den Jüngeren zu. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (fp)