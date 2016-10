Eibenstock so familienfreundlich wie kein Ort sonst in Sachsen

erschienen am 27.10.2016



Eibenstock im Erzgebirge ist der familienfreundlichste Ort in Sachsen. Das bescheinigte die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) der Bergstadt. Festgemacht wird das daran, dass Eibenstock mit insgesamt fünf ausgezeichneten Einrichtungen und dem Familien-Zertifikat für die gesamte Stadt die Liste der 94 familienfreundlichen Orte, Beherbergungs- und Freizeiteinrichtungen in Sachsen anführt. Erstmals erhielten das Reit- und Sporthotel, die Ferienwohnungen am Bühlwald und die Badegärten die Auszeichnung. Das Stickereimuseum und das Hotel Blaues Wunder hatten das Zertifikat bereits. (ike)