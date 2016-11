Eigenheim in Eibenstock nach Brand nicht bewohnbar

erschienen am 05.11.2016



Eibenstock. In einem Eigenheim in Eibenstock ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Gegen 17 Uhr wurden die Feuerwehren Eibenstock, Schönheide, Carlsfeld, Wildenthal und Sosa zu einem Schornsteinbrand in den Erzweg gerufen. Laut Einsatzleiter der Feuerwehr Eibenstock war der Brand aber im Haus beim Ofenrohr zu finden.Er konnte schnell gelöscht werden.

Durch den Brand gab es im Haus eine starke Rauchentwicklung. Nach Angaben des Einsatzleiters ist es derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (fp)