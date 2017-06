Eine verletzte Person bei Autounfall in Bockau

erschienen am 06.06.2017



Bockau. Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Bockau ist eine Person verletzt worden. Das bestätigte die Polizei am Dienstagabend. Ein Kia ein VW-Kleinbus stießen gegen 16 Uhr auf der Hauptstraße zusammen. Der 27-jährige Fahrer des Kleinbusses geriet zuvor aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und sein Fahrzeug kollidierte mit dem entgegenkommenden Kia. Die 56-jährige Kia-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von 10.000 Euro.

Die Hauptstraße war für eine Stunde gesperrt. (fp)