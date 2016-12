Eishockeyausrüstung aus Stadion in Schönheide gestohlen

erschienen am 14.12.2016



Schönheide. Nach dem Insolvenzantrag nun die nächste Pleite für den EHV Schönheide: Unbekannte haben diverse Eishockeyausrüstung aus dem Eisstadion gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, drangen die Täter in der Nacht zu Dienstag in die unverschlossenen Kabinen des Stadions an der Neuheider Straße ein und entwendeten mehrere Ausrüstungsgegenstände der Spieler, einen Wäschetrockner und einen Fernseher. Zudem brachen die Unbekannten einen verschlossenen Container auf und nahmen zehn Eishockeyschläger mit.

Der Gesamtschaden beläuft sich den Angaben nach auf mehrere tausend Euro. Erst am Montagnachmittag hatte der Verein am Amtsgericht Chemnitz den Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Zudem steigen die Männer aus dem Spielbetrieb aus. (fp)