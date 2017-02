Größter Schneemann Deutschlands ist fertig

17.02.2016

freiepresse.de

Aue

Kriminalität - 18-Jähriger kann Überfall abwehren

Schneeberg. Auf einen 18-Jährigen ist am Montagabend im Stadtpark Schneeberg, in Höhe der ehemaligen Gaststätte "Am Stadtpark", ein Überfall verübt worden. Seinen ... weiterlesen