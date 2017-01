Jugendtraum: "Kutsche ohne Pferde"

Uthmann, Silbermann und Ries kennt jeder. Das historische Archiv der Erzgebirgssparkasse birgt aber Geschichten vieler Persönlichkeiten. Horst Möckel holt sie für die Leser der "Freien Presse" hervor. Heute: Louis Tuchscherer.

erschienen am 16.01.2017



Schönheide. Wird in der heutigen Zeit von den ersten Autos gesprochen, fallen sofort die Namen Gottlieb Daimler und Carl Benz. Letzterer hatte im Jahre 1886 ein Patent für ein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" erhalten und galt als Konstrukteur des ersten Automobils in Deutschland. Doch im Westerzgebirge wird erzählt, dass noch vor dem Jahr 1886 ein Schlosser an einer "Kutsche ohne Pferde" bastelte. Louis Tuchscherer, am 25. Januar 1847 als ältester Sohn des Schneidermeisters Friedrich Louis Tuchscherer in Schönheide geboren. Schon als Schulkind entwickelte er eine Vorliebe für die Fortbewegung auf Rädern. Sofern er einen Handwagen erwischte, fuhr er mit ihm einen Berg hinab. Später erlernte Louis den Beruf eines Schlossers und Maschinenbauers. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche ging er auf Wanderschaft, landete schließlich in Chemnitz.

Dort fand er eine Anstellung in der Schönherrschen Webstuhlfabrik. Neben seiner Arbeit brachte er allerlei Verbesserungen in das Unternehmen ein, ohne dafür eine gesonderte Vergütung zu erhalten. Seine mechanischen Schaftzüge an Webstühlen waren patentreif, doch er schlug die Ratschläge seiner Kollegen in den Wind, meldete darauf kein Patent an. Mit 24 Jahren machte sich Tuchscherer selbstständig, richtete eine kleine Werkstatt in der Hauboldstraße ein. Seine Firma avancierte später zur ersten Autoreparaturwerkstatt in Chemnitz. Doch neben seiner Arbeit in der Schlosserei widmete Tuchscherer jede freie Minute seinem Jugendtraum, der "Kutsche ohne Pferde". Das Gefährt war in Gedanken schon fertig, allein es fehlte der notwendige Antrieb. Da hörte Tuchscherer von der Erfindung der Draisine und setzte das Prinzip der Fortbewegung mittels Tretkurbel in seinem Fahrzeug um. Dies mochte auf glatten Straßen gutgehen, an Steigungen wurde das Ganze zur Qual und auf Gefällestrecken gar halsbrecherisch, denn der Wagen hatte keine Bremse. Nach mehreren Probefahrten begann Louis Tuchscherer schließlich mit der Fertigung eines Motors. Nachdem das Prinzip einer Gasmaschine gescheitert war, versuchte er Schießpulver einzuspritzen, danach Petroleum. Es krachte zwar und puffte, doch nach mehreren Versuchen lief der Motor. Als er mit dem Lauf zufrieden war, baute er ihn in seinen Wagen ein, den Tochter Margarethe wie folgt beschrieb: "Der Motor war hinten im Auto angebracht. Es war ein liegender mit Riemenscheibenantrieb. Die Lenkstange war hinter den Vordersitzen angebracht. Die Räder waren groß und mit Eisenreifen umgeben. Vier Personen konnten Platz nehmen." Auch über die Probefahrten berichtete die Tochter: "Der Motor machte tüchtigen Krach und wenn nun mein Vater mit diesem Wagen ausfuhr, wurden mitunter die Pferde scheu und die Fuhrleute schimpften. Mancherlei Unkosten sind meinem Vater dadurch entstanden."

Louis Tuchscherers Freunde drängten ihn, das Auto als Patent anzumelden. Zunächst lehnte er ab, weil er glaubte, dass seine Erfindung noch zu verbessern wäre. Als er sich dann doch zur Anmeldung durchgerungen hatte, schreckte er vor dem Papierkrieg und den zu entrichtenden Kosten zurück und verzichtete damit auf die Registrierung. In einem Brief des Verkehrsmuseums Dresden wird dokumentiert: "1880 fuhr Louis Tuchscherer aus Schönheide mit einer Kutsche, die mit einem Zweitakt-Motor eigener Konstruktion vorwärts bewegt wurde. Doch ihm fehlte das Geld, um seinen Motor zu vervollkommnen oder sich seine Erfindung patentieren zu lassen."

Am 21. Oktober des Jahres 1922 verstarb Louis Tuchscherer in Chemnitz. Die Lorbeeren für die Erfindung des ersten Automobils ernteten andere. Dem Mann aus Schönheide würde jedoch die Ehre zustehen, als Konstrukteur des ersten deutschen Automobils zu gelten. (mas)