Krad kollidiert mit Auto auf B 283 bei Schönheide

erschienen am 24.05.2017



Schönheide/Eibenstock. Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Raum Aue ist nach ersten Informationen ein Kradfahrer verletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Unfall ereignete sich auf der B 283 zwischen Schönheide und Eibenstock. Der Kradfahrer soll auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert sein. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Die Unfallstelle soll am Mittwochnachmittag wegen Räumungsarbeiten noch gesperrt gewesen sein. (fp)