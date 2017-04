Mann stürzt mit Rollator in Floßgraben

erschienen am 05.04.2017



Aue. Ein älterer Mann ist am Mittwoch in Aue mit seinem Elektrorollator in den Floßgraben gestürzt. Gegen Mittag wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zum Floßgraben in Höhe Schneeberger Straße gerufen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Mann von Ersthelfern gerettet werden. Nach kurzer Untersuchung des Rettungsdienstes konnte er von einem Verwandten abgeholt werden. Offenbar war der ältere Mann beim Wenden mit seinem Rollator rückwärts gestürzt. (fp)