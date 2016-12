Polizei klärt Straftatenserie auf - Mutmaßlicher Täter in Haft

erschienen am 27.12.2016



Aue. Der Auer Polizei ist es gelungen, einen 33-jährigen Mann aus dem Erzgebirgskreis zu ermitteln, der im Verdacht steht, zwischen Juni und September dieses Jahres in Schneeberg, Aue, Zschorlau, Bad Schlema, Lößnitz, Affalter, Zwönitz und Wilkau-Haßlau nahezu vierzig Straftaten begangen zu haben. Auf sein Konto sollen vor allem Einbrüche, Diebstähle und Betrügereien gehen. Abgesehen hatte er es auf Unterhaltungselektronik, Bargeld und Geldkarten. Letztere nutzte er, um an weiteres Bargeld zu gelangen. Bei diesen Taten wurde er von Überwachungskameras gefilmt. Teilweise nutzte der Tatverdächtige auch gestohlene Ausweispapiere zum Abschluss von Verträgen. Auch verkaufte er das Diebesgut. Insgesamt entstand bei den Taten ein Schaden von 25.000 Euro.

Wie die Beamten mitteilten, befindet sich der Mann bereits seit September in Haft. Es besteht der Verdacht, dass er mit den Taten seinen Lebensunterhalt sowie seinen Betäubungsmittelkonsum finanzierte. Da der Erzgebirger bereits früher polizeilich in Erscheinung getreten war, kam man ihm im Zuge der Ermittlungen durch Zeugenaussagen, mit Aufnahmen der Überwachungskameras und den Ergebnissen der Spurenauswertung auf die Schliche. Zudem fanden Beamte bei der Durchsuchung seiner Wohnung Diebesgut und Betäubungsmittel. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat inzwischen Anklage erhoben. (fp)