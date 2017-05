Schlägerei zwischen drei Jugendlichen

erschienen am 10.05.2017



Brand-Erbisdorf. Eine 13-Jährige ist bei einer Schlägerei in Brand-Erbisdorf am Dienstagabend schwer verletzt worden. Gegen 19 Uhr schlugen und traten eine 18- und eine 19-Jährige auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße auf die Jugendliche ein. Auslöser soll eine vorangegangene Auseinandersetzung zwischen der 13-Jährigen und einer anderen Bekannten im Alter von 16 Jahren gewesen sein. Die 13-jährige Deutsche kam in ein Krankenhaus. Die 18- und 19-jährige deutschen Tatverdächtigen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. (fp)