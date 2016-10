Schneeberg: Brandstiftung - Golf angezündet

erschienen am 25.10.2016



Schneeberg. Wegen eines Autobrands sind die Feuerwehren aus Schneeberg, Bad Schlema und Aue in der Nacht zu Dienstag an die Neustädtler Straße ausgerückt. Am Straßenrand stand ein VW Golf in Flammen. Zuvor hatten Autofahrer den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert sowie einen LKW angehalten, der einen Feuerlöscher an Bord hatte. So konnte der Brand schnell gelöscht werden. Insgesamt wurden zwei Brandsätze an den Radkästen entdeckt, diese wurden von der Kriminaltechnik der Polizei sichergestellt. (nikm)