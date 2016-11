Schneeberger Asylhilfe-Einrichtung beschmiert

erschienen am 21.11.2016



Schneeberg. Unbekannte haben mit blauer Farbe "Multi-Kulti tötet" an die Fensterfront der Schneeberger Brücke an der Karlsbader Straße gesprüht. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag und Montagmorgen. In der Einrichtung finden Asylbewerber, aber auch Einheimische Rat und Hilfe. Die Polizei nahm Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Die Ermittlungen laufen.

Nun prüft die Polizei, ob der Staatsschutz aktiv werden sollte. Brücke-Leiter Michael Beyerlein sagte, er habe bereits mit dem Staatsschutz gesprochen. Die Aktion sei "ein klarer Angriff von rechts", so Beyerlein. Den Betrieb störten die Schmierereien aber nicht. "Die Täter haben offenbar keine Ahnung, was wir hier machen. Wenn sie Angst vor Multi-Kulti haben, sollen sie mal vorbeikommen", sagt Beyerlein. Der Schriftzug soll zeitnah entfernt werden. Beyerlein schätzt die Kosten dafür auf mehrere Hundert Euro. (sane)