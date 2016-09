Unfall auf B101 in Aue

erschienen am 29.09.2016



Aue. Gegen 9.45 Uhr ist es auf der B 101 in Aue zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei kollidierten an der Kreuzung in Höhe der Nicolaikirche zwei Autos miteinander. Eine Person wurde verletzt. Auch die Feuerwehr ist vor Ort. Es ist zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich gekommen. (fp)