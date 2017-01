Unwetter-Einsätze im Altkreis Aue-Schwarzenberg

erschienen am 13.01.2017



Aue. Bis zum späten Freitagnachmittag gab es im Altkreis Aue-Schwarzenberg laut Rettungsleitstelle Zwickau sieben Unwetter-Einsätze. "Der Höhepunkt des Rettungsgeschehens war zwischen 6 und 10 Uhr", so Lagedienstführer Andreas Scheibe. So mussten am Morgen in Breitenbrunn drei Personen aus einem Auto befreit werden, die auf der Erlaer Straße festsaßen. Ein Schneepflug hatte den Wagen zugeschüttet. (juef)