Zwei Unfälle auf der B283 mit fünf Verletzten

erschienen am 04.12.2016



Bockau/Schönheide. Bei gleich zwei schweren Verkehrsunfällen auf der B283 sind am Samstagabend im Erzgebirge fünf Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist gegen 17.30 Uhr am Samstag zunächst ein 68-Jähriger mit seinem Mitsubishi von der Auer Talstraße in Bockau abgekommen und auf dem Dach gelandet.

Dabei wurden er und seine 74-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für ca. 45 Minuten voll gesperrt, danach wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.