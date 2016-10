Zwei Verletzte bei Unfall in Aue

erschienen am 28.10.2016



Aue. Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Freitagmittag in Aue sind offenbar zwei Menschen verletzt worden. Ersten Angaben zufolge waren ein Citroën und ein BMW auf der Lößnitzer Straße kollidiert.

Die Feuerwehr Aue wurde zum Einsatz gerufen, um auslaufende Betriebsmittel zu binden. Die Polizei leitete den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei. Der Verkehrsunfalldienst hat die Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. (nikm)