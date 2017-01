Böhmischer Nebel - Neue Station misst Industrieabgase

erschienen am 24.01.2017



Deutschneudorf. Professor Alfred Wiedensohler vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig und seine Mitarbeiter haben am Dienstag eine Messstation in Deutschneudorf aufgebaut. Sie soll in den nächsten beiden Jahren krank machende Industrieabgase in der Luft nachweisen. Finanziert wird das Projekt von der EU. Kosten: rund zwei Millionen Euro. Sollte die Messstation gesundheitsschädigende Abgase in höheren Konzentrationen belegen, ließe sich der Druck der deutschen Regierung auf die der Tschechischen Republik erhöhen. "Das Sächsische Umweltministerium hat aufgrund der Beschwerden aus dem Erzgebirge das Projekt initiiert", sagt Wiedensohler. (jag)