Feuerwehreinsatz in GroÃŸrÃ¼ckerswalde - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Feuerwehreinsatz in Großrückerswalde - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

erschienen am 27.09.2016



Großrückerswalde. Feuerwehr und Polizei waren in der Nacht von Montag zum Dienstag in Großrückerswalde im Einsatz. In der Straße Siedlung im Ortsteil Niederschmiedeberg brannte ein Pkw Hyundai, ein Schuppen und ein Holzstapel. Die Freiwilligen Feuerwehren umliegender Ortschaften konnten die Flammen löschen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, hieß es seitens der Polizei. Die Höhe des entstandenenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. (fp)