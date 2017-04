Gebetsglocke erklingt am Glockenwanderweg

Seit Samstag lässt sich auf dem ersten Deutschen Glockenwanderweg auch die ehemalige Deutschneudorfer Gebetsglocke läuten. Damit ist das Projekt beendet.

Von Jan Görner

erschienen am 29.04.2017



Brüderwiese. Nach dem Segensspruch von Pfarrer Michael Harzer läutete die Bürgermeisterin Claudia Kluge im Beisein von über 150 Besuchern die letzte Glocke als erste an. Sieben Jahre nach der Eröffnung der Wanderkapelle in Oberlochmühle ist das letzte Puzzleteil des ersten Deutschen Glockenwanderweges gelegt."Das ist ein herrliches Gefühl. Nun gilt es alles zu erhalten und mit Leben zu erfüllen", sagte mit Wolfgang Braun einer der Initiatoren des Projektes. Sowohl der Bürgerverein als auch der Erzgebirgszweigverein und viele Privatpersonen haben ihre Hilfe bereits zugesagt. Etwa 13.000 Euro hat der letzte Glockenstuhl im Kupferweg gekostet. Finanziert haben das die Initiatoren aus Spendengeldern.

Damit sind insgesamt 30.000 Euro an Spenden in den Glockenwanderweg geflossen. Dass dieser sehr gut angenommen wird, betonte am Samstag Bürgermeisterin Claudia Kluge erneut. "Wir bekommen das sehr gut mit, denn die Leute wandern ja direkt bei uns am Haus vorbei", sagte sie. Der Glockenstuhl selbst ist von Albrecht Bauer während seines Studiums an der TU Dresden entworfen worden. Mittlerweile ist er Technischer Designer und war am Samstag unter den Schaulustigen.