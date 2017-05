Hallbach: Wohnungsbrand durch angebranntes Essen

erschienen am 08.05.2017



Hallbach. Angebranntes Essen hat am Sonntagabend an der Hallbacher Straße in Hallbach einen Wohnungsbrand verursacht. Die Einsatzkräfte konnten das Gebäude nur mit schwerem Atemschutz betreten, um den Topf ins Freie zu bringen und die Räume zu lüften. Insgesamt 81 Kameraden der Feuerwehren aus Olbernhau, Niederneuschönberg, Hallbach, Dittmannsdorf, Schönfeld und Pfaffroda waren im Einsatz.

Laut Einsatzleitung wurde niemand verletzt, alle Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. (fp)