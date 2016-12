Marienberg: Citroen-Fahrer bei Unfall im Auto eingeklemmt

erschienen am 16.12.2016



Marienberg. Bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der B 101 bei Marienberg ist ein Citroen-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Nach ersten Informationen befreiten mehr als zehn Feuerwehrkameraden den Mann. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung nahe Pockau, Abzweig Wernsdorf. Ein Lkw kollidierte aus noch bisher ungeklärter Ursache mit dem Citroen. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß an einer Bushaltestelle zum Stehen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die B 101 blieb für mehr als drei Stunden gesperrt. Am Citroen entstand Totalschaden. (fp)