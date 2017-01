Marienberger Jäger unterstützen Nato-Einsatz im Baltikum

erschienen am 18.01.2017



Marienberg. Soldaten der Erzgebirgskaserne in Marienberg werden im Zuge des Nato-Einsatzes im Baltikum zum Auslandseinsatz nach Litauen geschickt. Das gab Thorsten Gensler, Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 371 in der Bergstadt, am Dienstagabend während des Neujahrsempfangs in der Marienberger Stadthalle bekannt. "Wir werden diese Aufgabe in Rukla ab Sommer diesen Jahres für etwa sechs Monate mit Teilen des Bataillons und verstärkt durch niederländische, norwegische und belgische Kräfte wahrnehmen", sagte Gensler. Er rechnet damit, dass etwa 300 Marienberger Jäger zu dem Einsatz ausrücken.

Auf dem Nato-Gipfel im Juli 2016 in Warschau war beschlossen worden, in Ost-Europa aufzurüsten und vier multinationale Gefechtsverbände in Polen, Lettland, Estland und Litauen zu stationieren. (rickh)