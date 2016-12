Sturmwarnung: Feuerwerk auf Donnerstagabend verschoben

erschienen am 28.12.2016



Kühnhaide. Das für Mittwochabend geplante Feuerwerk bei Blackboxx Fireworks in Kühnhaide ist kurzfristig abgesagt worden. Grund ist die für die Region angekündigte Sturmwarnung. "Wir müssen aus Sicherheitsgründen ab gewissen Windgeschwindigkeiten abbrechen. Obendrein ist noch Nebel vorhergesagt", erklärt Geschäftsführer Andreas Voigt. Am Donnerstag soll die Pyroshow auf dem Firmengelände nachgeholt werden. Der Startschuss fällt 18 Uhr. "Laut Wetterbericht stehen die Aussichten deutlich besser", sagt Voigt. Er und seine Kollegen lassen es jedes Jahr schon ein paar Tage vor Silvester ordentlich krachen. Erfahrungsgemäß kommen Tausende Besucher. Auch am Donnerstag rechnen die Veranstalter wieder mit 3000 Gästen. Ihnen wird ein mehr als zwölfminütiges, farbenfrohes Spektakel am Nachthimmel geboten. (rickh)