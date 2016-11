Tatverdächtiger nach sexuellem Übergriff gestellt

erschienen am 18.11.2016



Marienberg OT Pobershau. Nachdem am Donnerstagabend eine 19-Jährige in Marienberg belästigt wurde, wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung gegen einen 15-Jährigen ermittelt. Laut Polizei folgte ein zunächst Unbekannter der 19-Jährigen, als sie gegen 20.50 Uhr an der Haltestelle "Brücke" auf der Amtsseite-Dorfstraße aus dem Bus ausstieg. Er lief der jungen Frau hinterher, umklammerte sie plötzlich und hielt ihr den Mund zu. Währenddessen machte er sexuelle Bemerkungen. Die 19-Jährige wehrte sich, trat den Angreifer mehrmals. Als sich zwei Autos dem Tatort näherten, ließ der Jugendliche von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Amtsseite-Kniebreche. Die 19-Jährige, die bei dem Übergriff leicht verletzt wurde, wählte sofort den Notruf.

Wenig später konnten Polizisten im Rahmen der Tatortbereichsfahndung einen 15-jährigen Deutschen aufgrund der Täterbeschreibung stellen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen und wurde durch Polizisten seinen Erziehungsberechtigten übergeben. (fp)