Tragisches UnglÃ¼ck wÃ¤hrend Flugplatzfest - zwei Tote

Tragisches Unglück während Flugplatzfest - zwei Tote

Es sollte ein spätsommerliches Fest am Flugplatz werden. Doch vor den Augen der Zuschauer stoßen zwei Flugzeuge zusammen. Eines stürzt ab und reißt zwei Menschen in den Tod.

erschienen am 10.09.2016



Großrückerswalde. Beim Zusammenstoß eines Segel- und eines Ultraleichtflugzeuges während des Flugplatzfestes in Großrückerswalde sind am Samstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Während das Segelflugzeug sicher habe landen können, sei die Ultraleicht-Maschine in ein Waldgebiet am Rande des Flugfeldes gestürzt, wie die Polizei bestätigte. Die beiden Insassen, der 54-jährige Pilot und eine 26-Jährige, seien dabei getötet worden. Berichte, wonach es sich um die Tochter des Piloten handelte, wollte der Sprecher nicht kommentieren. Die Unglücksmaschine sei vor den Augen der Festbesucher abgestürzt. Beide Flugzeuge hätten sich im Landeanflug befunden. Wie es zu dem Zusammenstoß bei bestem Spätsommerwetter kommen konnte, war zunächst unbekannt. Die beiden Insassen des Segelflugzeugs, ein 63-Jähriger und ein 48 Jahre alter Mann, blieben unverletzt. Auch Zuschauer wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Im Rahmen des Tages der offenen Tür hatten Besucher die Möglichkeit, an Gästeflügen teilzunehmen.