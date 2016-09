30-JÃ¤hrige mit Crystal in der Handtasche erwischt

30-Jährige mit Crystal in der Handtasche erwischt

erschienen am 28.09.2016



Johanngeorgenstadt. Im Rahmen stichprobenartiger Grenzkontrollen haben Bundespolizisten am Dienstagnachmittag in Johanngeorgenstadt zwei Frauen und einen Mann aus Chemnitz kontrolliert. Hinzugezogene Einsatzkräfte des Zolls fanden in der Handtasche der 30-Jährigen mehrere Cliptüten mit Crystal. 11 Gramm der synthetischen Droge wurden sichergestellt. Gleichzeitig übernahmen die Zollbeamten die weiteren Ermittlungen.

Die beiden Frauen sind deutsche Staatsangehörige, der Mann Tunesier. Beim 30-Jährigen handelt es sich um einen abgelehnten Asylbewerber, dessen vorgelegte Duldung zeitlich abgelaufen ist. Zudem wäre diese auch bei Gültigkeit mit dem Grenzübertritt nach Tschechien erloschen. Deshalb erstatteten die Beamten Strafanzeige gegen den Beschuldigten wegen unerlaubter Einreise. (dpa)