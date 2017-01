Auf der Flucht: Autofahrer wirft 400 Gramm Crystal aus dem Fenster

erschienen am 25.01.2017



Johanngeorgenstadt/Erlabrunn. Bei einer Kontrolle im Erzgebirge haben Polizisten am Dienstagabend einen Mann mit rund 400 Gramm Crystal erwischt. Die Beamten wollten in Johanngeorgenstadt einen Skoda kontrollieren, der gerade aus Tschechien eingereist war. Der Fahrer ignorierte jedoch das Anhaltesignal der Polizei und fuhr die S 272 weiter in Richtung Schwarzenberg. In Erlabrunn warf er plötzlich Gegenstände aus dem

Fenster. Kurz darauf konnte das Auto gestoppt werden.

Der 21-jährige Fahrer war noch Polizeiangaben nicht im Besitz eines Führerscheins. Bei den weggeworfenen Gegenständen handelte es sich um drei Beutel mit insgesamt rund 400 Gramm Crystal mit einem Straßenverkaufswert von ca. 20.000 Euro. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge laufen. (fp)